Сестры Аверины о завершении карьеры: «Скучаем по эмоциям от побед. Но мы точно не вернемся – решили это для себя окончательно»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Сестры Аверины назвали окончательным свое решение завершить карьеру.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в феврале объявили об уходе из спорта в возрасте 25 лет.

«Мы сейчас не тренируемся, восстанавливаемся и залечиваем травмы. Пока не скучаем по спорту. Все‑таки уже 21 год мы в нем были. Хотя по эмоциям от побед скучаем.

Но мы точно не вернемся – решили это для себя окончательно», – цитирует совместный ответ гимнасток «Матч ТВ».

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Они прям хором всегда говорят?
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