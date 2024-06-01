Сестры Аверины о завершении карьеры: «Скучаем по эмоциям от побед. Но мы точно не вернемся – решили это для себя окончательно»

Сестры Аверины назвали окончательным свое решение завершить карьеру.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в феврале объявили об уходе из спорта в возрасте 25 лет.

«Мы сейчас не тренируемся, восстанавливаемся и залечиваем травмы. Пока не скучаем по спорту. Все‑таки уже 21 год мы в нем были. Хотя по эмоциям от побед скучаем.

Но мы точно не вернемся – решили это для себя окончательно», – цитирует совместный ответ гимнасток «Матч ТВ».