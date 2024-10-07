Фонд Светланы Хоркиной запросил грант в размере 25,6 млн рублей для шоу «Дуэль»

Фонд социально-экономических программ Светланы Хоркиной запросил грант в размере 25,6 миллиона рублей на проведение шоу «Дуэль».

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Срок реализации проекта – с 1 марта по 30 июня 2025 года.

«Сегодня на сохранение традиционных ценностей в обществе сформировался устойчивый запрос, «отражением которого стало их постепенное закрепление в Конституции РФ и государственных документах стратегического планирования». При этом защита российских ценностей, в том числе от внешнего влияния, должна выстраиваться и внутри самого общества. И в этой связи чрезвычайно важным становится не только, какие ценности мы транслируем в будущее, но и то, какие методы мы для этого находим.

Новое гимнастическое шоу Светланы Хоркиной «Дуэль» – оригинальный культурный продукт, на стыке спорта, вокального и хореографического искусства, ключевая идея которого – передача традиционных ценностей молодому поколению россиян», – говорится в обосновании на странице проекта.

Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.

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