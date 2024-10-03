Родионенко о словах Мельниковой про низкие доходы гимнастов: «Для меня ее слова неожиданны. К своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь»

Родионенко отреагировала на слова Мельниковой о низких доходах у гимнастов.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказал, что спортсмены из регионов, которые не входят в сборную России, получают 40-50 тысяч рублей.

«Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры — все прекрасно. У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало?

Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам — ее проблема.

Вот у тренеров в гимнастике — низкие доходы. Они готовят (спортсменов) и работают, по сравнению с ними, за копейки. Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила.

Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ангелина Мельникова: «Многие уходят из спорта, потому что нет заработка. Невозможно тратить столько времени на тренировки и получать 40 тысяч»