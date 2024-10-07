Арина Аверина: «Не думаю о том, чтобы пойти в Госдуму. Таких планов у меня не было»
Гимнастка Арина Аверина заявила, что не планирует работать в Госдуме.
– На твой взгляд, возможно ли появление Ирины Винер в Госдуме после ухода с поста президента ВФХГ (Всероссийской федерации художественной гимнастики)?
– Не могу комментировать решения Ирины Александровны, так же как и ее решение покинуть пост президента федерации художественной гимнастики. Она все равно остается главным тренером сборной России и уже внесла огромный вклад в развитие гимнастики.
Сама тоже не думаю о том, чтобы пойти в Госдуму – таких планов у меня не было, – сказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина, которая завершила спортивную карьеру в этом году.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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