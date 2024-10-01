Валентина Родионенко: «Нагорный закончил с выступлениями. У него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации»
Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Сегодня Нагорного избрали вице‑президентом Федерации гимнастики России.
– На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный.
– Действующему спортсмену же нельзя занимать должность в федерации. Он закончил с выступлениями?
– Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации, – сказала Родионенко.
27-летний Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и трехкратный чемпион мира.
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