Валентина Родионенко: «Нагорный закончил с выступлениями. У него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации»

Олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Сегодня Нагорного избрали вице‑президентом Федерации гимнастики России.

– На первых порах будем, конечно, помогать Никите . Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный.

– Действующему спортсмену же нельзя занимать должность в федерации. Он закончил с выступлениями?

– Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации, – сказала Родионенко.

27-летний Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и трехкратный чемпион мира.