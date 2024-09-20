Гимнаст Сергей Найдин 3 октября перенесет операцию на плече

Гимнаст Сергей Найдин в начале октября перенесет операцию на плече.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Найдина ждет операция на травмированном плече, она запланирована на 3 октября в клинике Федерального медико-биологического агентства в Москве.

Надеюсь, что к чемпионату России этот спортсмен успеет восстановиться», – сказала Родионенко.