Василий Титов: «Чемпионат мира был вполне успешным. После четырехлетнего перерыва возвращение гимнастов получилось полноценным»
Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, стали четвертыми в медальном зачете ЧМ в Индонезии. Два золота на счету Ангелины Мельниковой (многоборье и опорный прыжок), она же завоевала серебро на брусьях, а Даниел Маринов – бронзу на параллельных брусьях.
«Понятно, что всегда можно желать большего. Но я считаю, что после четырехлетнего перерыва возвращение на международную арену было достаточно полноценным. Конечно, наши парни могли бы посильнее выступить, есть резервы у девчонок. Над этим можно работать, но я считаю, что чемпионат был вполне успешным.
Мы понимали, что Мельникова готова, что она в хорошей форме, но некоторые вещи стали приятной неожиданностью. Маринов восстанавливается после травмы, Даня молодец, я думаю, что он не максимум сделал, но сделал многое для успеха», – отметил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
