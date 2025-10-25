  • Спортс
Мухаммаджон Якубов: «Расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше. Но все нормально, я выступил, обошлось без травм»

Гимнаст Якубов прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Джакарте.

Россиянин Мухаммаджон Якубов занял 6-е место в финале опорного прыжка. Победу одержал филиппинец Карлос Юло.

«Как бы оценил для себя выступление? Удовлетворительно. Я немного расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше, но не всегда идет так, как запланировал. Все нормально, я выступил, обошлось без травм.

Ситуация с нейтральным статусом повлияла на подготовку? Нет, все шло своим чередом», – сказал спортсмен.

