Мухаммаджон Якубов: «Расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше. Но все нормально, я выступил, обошлось без травм»
Гимнаст Якубов прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Джакарте.
Россиянин Мухаммаджон Якубов занял 6-е место в финале опорного прыжка. Победу одержал филиппинец Карлос Юло.
«Как бы оценил для себя выступление? Удовлетворительно. Я немного расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше, но не всегда идет так, как запланировал. Все нормально, я выступил, обошлось без травм.
Ситуация с нейтральным статусом повлияла на подготовку? Нет, все шло своим чередом», – сказал спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
