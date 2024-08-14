Анжела Бладцева об Олимпиаде-2024: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»
Батутистка Анжела Бладцева высказалась о судействе на Олимпиаде-2024.
Россиянка заняла 5-е место.
– Боль от поражения в Париже притупилась?
– Ну... Чуть-чуть.
– Вы, наверное, никогда столько не плакали, как в тот день?
– Это правда. Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню. Старалась успокоиться, но... На душе было очень тяжело.
– Собственное выступление уже пересматривали?
– Нет. Пока не готова.
– Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?
– В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, – 15,4, а не 16,5.
– В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?
– Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.
– Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, - засудили вас или нет?
– Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.
– Сильно?
– Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой, – сказала Бладцева.
Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила
Я, конечно, не проф спортсмен и не был им ни когда, но когда в детстве занимался спортом, тренер всегда и всегда нам повторял. Судья всегда прав! Это закон! На то он и судья. Даже если он и ошибся, что бывает часто, явно это не дело спортсмена с этим разбираться. Спортсмен должен проанализировать свое выступление, сделать выводы, принять свое поражение( хотя я не считаю поражением 5 место на ОИ) и работать дальше, что бы на следующих играх выступить лучше.
А кричать во все стороны, что меня засудили, у меня была бы медалька, это как то не правильно, не тот путь, который ведет к дальнейшим победам