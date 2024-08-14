Анжела Бладцева об Олимпиаде-2024: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»

Теги Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Анжела Бладцева Гимнастика

Батутистка Анжела Бладцева высказалась о судействе на Олимпиаде-2024.

Россиянка заняла 5-е место.

– Боль от поражения в Париже притупилась?

– Ну... Чуть-чуть.

– Вы, наверное, никогда столько не плакали, как в тот день?

– Это правда. Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню. Старалась успокоиться, но... На душе было очень тяжело.

– Собственное выступление уже пересматривали?

– Нет. Пока не готова.

– Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?

– В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, – 15,4, а не 16,5.

– В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?

– Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.

– Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, - засудили вас или нет?

– Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.

– Сильно?

– Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой, – сказала Бладцева.

Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила

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14 комментариев
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а если бы не соперницы, то в однёрке
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То есть сразу после выступления она признавала, что выступила сильно хуже, чем могла и должна была, а теперь уже "если бы не судьи"...
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Плохому танцору... вон белорус, вынес всех и судьи не помешали.
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Налажала сама, но судьи чуть подтянули британку, круто подтянули канадку и чуть придержали белорусску и нашу. Реально британка и белорусска должны были бороться за золото и трудно сказать кто был лучше, а бладцева точно была лучше канадки. но тут как отсудили, так отсудили. надо было свое делать и не лажать...
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Ответ Michael1969
То есть сразу после выступления она признавала, что выступила сильно хуже, чем могла и должна была, а теперь уже "если бы не судьи"...
как переступила через порог Домодедово, так появились сразу новые установки.
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Наверное, не правильный подход для спортсмена, тем более в 19 лет, мыслить так, что я проиграла, меня засудили. Девочка не проиграла, а заняла 5 место на ОИ. А если такие мысли девочки вбивать в голову, то с этого ничего хорошего не выйдет.
Я, конечно, не проф спортсмен и не был им ни когда, но когда в детстве занимался спортом, тренер всегда и всегда нам повторял. Судья всегда прав! Это закон! На то он и судья. Даже если он и ошибся, что бывает часто, явно это не дело спортсмена с этим разбираться. Спортсмен должен проанализировать свое выступление, сделать выводы, принять свое поражение( хотя я не считаю поражением 5 место на ОИ) и работать дальше, что бы на следующих играх выступить лучше.
А кричать во все стороны, что меня засудили, у меня была бы медалька, это как то не правильно, не тот путь, который ведет к дальнейшим победам
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Закинул тебе 5 галлеонов
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Ответ NoThanks
Налажала сама, но судьи чуть подтянули британку, круто подтянули канадку и чуть придержали белорусску и нашу. Реально британка и белорусска должны были бороться за золото и трудно сказать кто был лучше, а бладцева точно была лучше канадки. но тут как отсудили, так отсудили. надо было свое делать и не лажать...
Не знаю, как по мне канадка отпрыгала на медаль. Хорошие фигуры, на хорошей высоте и приземления были все в центральной части батута. Я, если честно, еще до оценок, подумал что она обойдет белорусску, если честно, которую бросало из угла в угол все выступление. Но там сама сложность, конечно, общий бал подтянула. А британка 100 процентное золото, железно
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Комментарий удален модератором
Незабвенный Тарасов, а за ним его великая дочь, говорили, что дерьмо прежде всего нужно искать в самих себе. Хвала тренеру «героине», которая пару дней «завершила» охи-вздохи и «сопли» по-поводу «не дополученной» медали главной причиной - неправильным настроем. «Языком» ехала за золотом. «Недоперенастроилась». Остальное- следствие!
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Как говорил папа Тарасовой, г... надо искать в себе.
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Молодец, адекватно оценила своё выступление.
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Интересно, а чего же РБ не застали засуживать?
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