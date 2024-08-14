Анжела Бладцева об Олимпиаде-2024: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»

Батутистка Анжела Бладцева высказалась о судействе на Олимпиаде-2024.

Россиянка заняла 5-е место.

– Боль от поражения в притупилась?

– Ну... Чуть-чуть.

– Вы, наверное, никогда столько не плакали, как в тот день?

– Это правда. Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню. Старалась успокоиться, но... На душе было очень тяжело.

– Собственное выступление уже пересматривали?

– Нет. Пока не готова.

– Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?

– В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, – 15,4, а не 16,5.

– В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?

– Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.

– Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, - засудили вас или нет?

– Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.

– Сильно?

– Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой, – сказала Бладцева.

Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила