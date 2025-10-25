«Если Маринову не помешают, в ближайшие годы он будет бороться за золото». Родионенко о чемпионате мира
Родионенко считает, что гимнаст Маринов еще будет бороться за золото ЧМ.
На чемпионате мира в Джакарте (Индонезия) россиянин Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях. Победил китаец Цзоу Цзинъюань, вторым стал японец Томохару Цуногаи.
«На брусьях Маринов взял бронзу, но китаец был недосягаемым! Сейчас его обыграть было невозможно просто. Китайцы и японцы сегодня очень сильные. Если Маринову не помешают, в ближайшие годы он будет с ними бороться за золото.
Что касается падения на перекладине, то у него была очень серьёзная операция на плече. Он аккуратно относится к своему плечу», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
