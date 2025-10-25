Даниел Маринов: «Чувствовал поддержку на ЧМ. Хасимото подошел ко мне, приобнял, сказал, что в следующий раз повезет. Было приятно»

Даниел Маринов рассказал, что чувствовал поддержку со стороны соперников на ЧМ.

Маринов завоевал на чемпионате мира в Джакарте бронзу на параллельных брусьях. В личном многоборье он занял 7-е место, в опорном прыжке стал шестым, а на перекладине – восьмым. Россиянин выступал как индивидуальный нейтральный спортсмен.

«Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Во-первых, я сам со многими общался – в основном, конечно, с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья.

Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку, Даики Хасимото в конце подошел, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз повезет, все будет хорошо. Мне было приятно это слышать. Я считаю, в нашей современной гимнастике это действительно топ-1, мне нужно стремиться обогнать его», – сказал спортсмен.

