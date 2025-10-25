  • Спортс
  Никита Нагорный: «Очень хочу выступить на соревнованиях. Но времени, чтобы нормально подготовиться, нет – работаю на трех работах»
Никита Нагорный: «Очень хочу выступить на соревнованиях. Но времени, чтобы нормально подготовиться, нет – работаю на трех работах»

Нагорный рассказал, что хотел бы еще поучаствовать в соревнованиях.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный с октября 2024 года занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России. В том же месяце появилась информация, что выступать на турнирах он больше не планирует. 

«Я очень хочу выступить в этом году, хочется пару снарядов. Но нужно понимать, что сегодня я работаю на трех работах, свободного времени для того, чтобы нормально подготовиться, нет, но желание выступить, безусловно, имеется очень большое. Желание и идея в этом году где-то выступить у меня есть, получится или нет – пока не знаю», – сказал спортсмен. 

