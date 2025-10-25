Даниел Маринов: «Год назад вообще не мог подумать, что получится нормально выступить на чемпионате мира»

Маринов заявил, что год назад не мог предполагать, что завоюет медаль на ЧМ.

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира в Джакарте в упражнении на параллельных брусьях. Год назад спортсмен перенес операцию на плече, после которой долго восстанавливался.

«Год назад вообще не мог подумать, что получится так выступить нормально на чемпионате мира. Здесь действительно ты расстраиваешься намного больше, когда что-то не получается, понимаешь, что это чемпионат мира, тут нет права на ошибку.

Тем более в финалах на отдельных видах, когда каждый спортсмен показывает колоссальную мощность комбинаций и исполнение хорошее у всех, понимаешь, что где-то не дорабатываешь на тренировках, хочется как можно скорее снова приступить к тренировкам», – сказал Маринов.

«Бронзовую медаль посвящаю тому месту, куда я прилечу после этих соревнований. Посвящаю место своему дому, где я проходил подготовку, где меня лечили, всем людям, которые меня готовили, семье, любимой девушке, брату, маме, бабушке, друзьям. Первая медаль очень ценная, хочется посвятить ее абсолютно всем», – приводит слова Маринова ТАСС .