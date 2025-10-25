«Очень хорошо, что не было Байлс. Тогда надо было бы бороться сразу за второе и третье места». Пасека о чемпионате мира

Мария Пасека считает, что россиянкам было бы сложнее на ЧМ с Симоной Байлс.

На чемпионате мира в Индонезии Ангелина Мельникова завоевала три медали: золото в многоборье и опорном прыжке, а также серебро на брусьях. Семикратная олимпийская чемпионка из США Байлс не участвовала в соревнованиях.

«После большого перерыва очень хороший результат у Мельниковой на чемпионате мира. Очень хорошо, что не было Симоны Байлс, ха-ха. Тогда надо было бы бороться сразу за второе и третье места», – сказала двукратная чемпионка мира Пасека .

15 фактов об Ангелине Мельниковой, которая верит в силу красной помады