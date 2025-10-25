  • Спортс
Владислав Поляшов: «У меня постоянно проблемы с руками – трескается кожа. Поэтому не работаю на брусьях столько, сколько хотелось бы»

Владислав Поляшов заявил, что рад за Даниела Маринова, взявшего бронзу на ЧМ.

Маринов занял третье место на параллельных брусьях, Поляшов стал шестым. 

«Очень рад, что Маринов взял бронзу. Конечно, мог бы я, но главное, что у нас она есть. Хоть чемпионат и личный, но все равно это медаль для команды, мы – большая, дружная спортивная семья», – сказал Поляшов.

Он также сообщил, что выступал на чемпионате мира с поврежденными ладонями. 

«У меня постоянно есть проблемы с руками: кожа трескается, не такая эластичная, может, возраст уже не тот. Поэтому не столько я работаю на брусьях, как хотелось бы.

Висы вообще не получается отрабатывать, потому что ждешь, когда заживет мозоль. Будем больше работать, есть понимание, куда расти. Вышел со старой программой, но есть элементы, которые можно вставить», – приводит слова гимнаста ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
