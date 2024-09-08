Винер о Маслякове: «Это был блестящий телеведущий. Многие поколения участников КВН и зрителей с благодарностью вспоминают его потрясающие передачи»
Ирина Винер назвала Александра Маслякова блестящим телеведущим
Масляков скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.
«Я с ним пересекалась не больше двух раз, видела его в основном по телевизору. Конечно, это был блестящий телеведущий.
Многие поколения участников КВН и телезрителей с благодарностью вспоминают его потрясающие передачи», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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