Винер о Маслякове: «Это был блестящий телеведущий. Многие поколения участников КВН и зрителей с благодарностью вспоминают его потрясающие передачи»

Ирина Винер назвала Александра Маслякова блестящим телеведущим

Масляков скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.

«Я с ним пересекалась не больше двух раз, видела его в основном по телевизору. Конечно, это был блестящий телеведущий.

Многие поколения участников КВН и телезрителей с благодарностью вспоминают его потрясающие передачи», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер .