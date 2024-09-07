Ольга Капранова: «Для меня большая честь, что Винер доверяет мне принимать участие в развитии художественной гимнастики в нашей стране»

Ольга Капранова прокомментировала выдвижение в руководство федерации гимнастики

Накануне руководящие органы российских гимнастических федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Капранову выдвинут на должность вице-президента новой федерации.

«Для меня большая честь, что Ирина Александровна доверяет мне принимать участие в развитии художественной гимнастики в нашей стране. Как я уже ранее говорила, хотела бы повториться, что, как и каждая гимнастка, которой выпал в жизни шанс быть ученицей Ирины Александровны, уверена, что каждая из нас всегда готова решить любые задачи на благо развития нашего любимого вида спорта – художественной гимнастики.

У нас 4 сентября состоялось заседание исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики по поводу принятия решения об объединении федераций в одну организацию – Федерацию гимнастики России – и выдвижении представителей ВФХГ в руководящие органы создаваемой Федерации гимнастики России. С этим предложением изначально выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, и наш лидер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер это предложение поддержала.

Под руководством Ирины Александровны мы видим, что Россия завоевывает максимальное количество олимпийских медалей и наград чемпионатов мира за всю историю международных соревнований по художественной гимнастике. Благодаря Ирине Александровне у нас сейчас высочайшего уровня тренерский и судейский состав, художественная гимнастика во всем мире воспринимает ее как легендарного тренера и руководителя, у которого следует перенимать профессионализм.

Яркое доказательство – это олимпийское золото сборной команды Китая на Олимпиаде в Париже в этом году, которое было завоевано сборной Китая под руководством Анастасии Близнюк – ученицы Ирины Александровны. Мы видим слова благодарности Ирине Александровне как от представителей Китая, так и от всего гимнастического сообщества», – сказала 10-кратная чемпионка мира Капранова.