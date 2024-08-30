Винер уходит? Ей нет места в новой федерации, она уже представила преемницу

В нашей гимнастике зреют большие перемены.

Босс спортивной гимнастики Василий Титов предложил объединить пять федераций (спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики) в одну.

Инициатива, с одной стороны, логичная: на мировом уровне FIG устроена именно так. Но с другой, неоднозначная: скажем, лыжные виды объединены только номинально, а в реальности каждой федерацией руководит отдельный президент. И входить в FIS это не мешает. С водными видами – аналогично.

Но идею Титова уже поддержал министр спорта Михаил Дегтярев .

«Это предложение прозвучало со стороны главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, заслуженного человека, который очень много делает для развития спортивной гимнастики.

Его организация – единственная в России, являющаяся членом FIG. Мне кажется, абсолютно правильно, что на ее базе целесообразно объединяться. Мы сопроводим полностью этот процесс и на уровне федерального министерства, и на уровне регионов. Мне кажется, этот процесс давно назрел», – цитата, которая не оставляет сомнений, что объединение состоится.

Вопрос только – когда?

И что будет с Ириной Винер, которая царит в художке?

Кем может стать Винер в новой структуре?

Ирина Винер возглавляет родную федерацию с 2008 года. По факту, конечно, руководит гораздо дольше, но первые 7 лет существования главой номинально был помощник президента РФ Сергей Ястржембский.

В FIG Винер тоже не чужой человек: в 2023-м ее отстранили на два года за резкую критику судейства на Олимпиаде в Токио и неэтичный отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой из техкома международной федерации. Срок стартовал с 1 января 2024-го, когда наши гимнасты получили право на нейтральный статус.

Сейчас Дегтярев говорит про Федерацию спортивной гимнастики как единственную, которая является членом FIG, и целесообразность объединения на ее основе. Трудно представить, чтобы президентом новой большой структуры стала Винер, у которой впереди больше года отстранения. Да и захочет ли она вникать в четыре новых для себя вида и взваливать огромную бюрократическую ответственность?

Ну а что, если нет? Теоретически у Винер никто не забирает художественную гимнастику. Но теперь придется подчиняться новому президенту, вписываться в существующий календарный план и рамки сборной.

Кем она станет – главным тренером? Вице-президентом? Отвечают ли эти должности амбициям Винер?

Кабаева заявила нашу гимнастку на международный старт. А как же Винер?

Есть и еще одна туча, которая висит над Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Это противостояние/конкуренция с Международной ассоциацией клубов «Небесная грация».

С прошлого года у структуры, которую возглавляет Алина Кабаева, есть права наравне с ВФХГ. Она имеет собственные правила, календарь сборов и соревнований, академию и может присваивать спортивные звания. Все это закреплено в документах Минспорта.

Выглядит такое параллельное существование двух «художественных гимнастик» внутри России довольно странно.

Например, на недавних Играх БРИКС выступали отдельно «сборная России» (под руководством Винер), и отдельно – сборная «Небесной грации» во главе с Кабаевой.

Выиграла тогда Лала Крамаренко (она верна Винер), а второе место заняла 17-летняя Мария Борисова . Начинала она, как и все, в Новогорске, но недавно вместе с личным тренером перебралась в Сочи в академию «Небесной грации».

– Алина Маратовна сейчас поддерживает меня, дает советы, тренирует. Это очень помогает. Мне такой метод без давления намного больше подходит, мне так проще воспринимать, – намек на прошлое в словах Марии о новом тренере читается.

Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?

И вот теперь именно Борисова, похоже, станет первой нашей гимнасткой на международном старте за два с лишним года. Мария появилась в заявке на сентябрьский турнир в Италии. Естественно, в нейтральном статусе и с «Небесной грацией» в графе «клуб».

Помните, что говорила Винер о выступлениях без флага? Неужели теперь в разряд «бомжей» попадет ее бывшая ученица?

И как тогда объяснить, что Борисова не получила статус год назад и не стала отбираться на Игры в Париж, где могла бы победить?

Винер уже выбрала преемницу – готовит уход?

Сама Ирина Винер идею с объединением федераций, как ни странно, одобрила .

«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю. Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развернутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций», – вот ее слова.

А еще 30 июля, отмечая день рождения в Абхазии, Винер представила экс-ученицу Ольгу Капранову как будущую преемницу.

Вероятно, они все знали уже тогда.

А как в художке без России? Приняли правила не в нашу пользу, но мы придумали свои 🤪

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Илья Питалев, Алексей Филиппов, Сергей Бобылев