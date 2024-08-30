Винер уходит? Ей нет места в новой федерации, она уже представила преемницу
В нашей гимнастике зреют большие перемены.
Босс спортивной гимнастики Василий Титов предложил объединить пять федераций (спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики) в одну.
Инициатива, с одной стороны, логичная: на мировом уровне FIG устроена именно так. Но с другой, неоднозначная: скажем, лыжные виды объединены только номинально, а в реальности каждой федерацией руководит отдельный президент. И входить в FIS это не мешает. С водными видами – аналогично.
Но идею Титова уже поддержал министр спорта Михаил Дегтярев.
«Это предложение прозвучало со стороны главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, заслуженного человека, который очень много делает для развития спортивной гимнастики.
Его организация – единственная в России, являющаяся членом FIG. Мне кажется, абсолютно правильно, что на ее базе целесообразно объединяться. Мы сопроводим полностью этот процесс и на уровне федерального министерства, и на уровне регионов. Мне кажется, этот процесс давно назрел», – цитата, которая не оставляет сомнений, что объединение состоится.
Вопрос только – когда?
И что будет с Ириной Винер, которая царит в художке?
Кем может стать Винер в новой структуре?
Ирина Винер возглавляет родную федерацию с 2008 года. По факту, конечно, руководит гораздо дольше, но первые 7 лет существования главой номинально был помощник президента РФ Сергей Ястржембский.
В FIG Винер тоже не чужой человек: в 2023-м ее отстранили на два года за резкую критику судейства на Олимпиаде в Токио и неэтичный отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой из техкома международной федерации. Срок стартовал с 1 января 2024-го, когда наши гимнасты получили право на нейтральный статус.
Сейчас Дегтярев говорит про Федерацию спортивной гимнастики как единственную, которая является членом FIG, и целесообразность объединения на ее основе. Трудно представить, чтобы президентом новой большой структуры стала Винер, у которой впереди больше года отстранения. Да и захочет ли она вникать в четыре новых для себя вида и взваливать огромную бюрократическую ответственность?
Ну а что, если нет? Теоретически у Винер никто не забирает художественную гимнастику. Но теперь придется подчиняться новому президенту, вписываться в существующий календарный план и рамки сборной.
Кем она станет – главным тренером? Вице-президентом? Отвечают ли эти должности амбициям Винер?
Кабаева заявила нашу гимнастку на международный старт. А как же Винер?
Есть и еще одна туча, которая висит над Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Это противостояние/конкуренция с Международной ассоциацией клубов «Небесная грация».
С прошлого года у структуры, которую возглавляет Алина Кабаева, есть права наравне с ВФХГ. Она имеет собственные правила, календарь сборов и соревнований, академию и может присваивать спортивные звания. Все это закреплено в документах Минспорта.
Выглядит такое параллельное существование двух «художественных гимнастик» внутри России довольно странно.
Например, на недавних Играх БРИКС выступали отдельно «сборная России» (под руководством Винер), и отдельно – сборная «Небесной грации» во главе с Кабаевой.
Выиграла тогда Лала Крамаренко (она верна Винер), а второе место заняла 17-летняя Мария Борисова. Начинала она, как и все, в Новогорске, но недавно вместе с личным тренером перебралась в Сочи в академию «Небесной грации».
– Алина Маратовна сейчас поддерживает меня, дает советы, тренирует. Это очень помогает. Мне такой метод без давления намного больше подходит, мне так проще воспринимать, – намек на прошлое в словах Марии о новом тренере читается.
Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?
И вот теперь именно Борисова, похоже, станет первой нашей гимнасткой на международном старте за два с лишним года. Мария появилась в заявке на сентябрьский турнир в Италии. Естественно, в нейтральном статусе и с «Небесной грацией» в графе «клуб».
Помните, что говорила Винер о выступлениях без флага? Неужели теперь в разряд «бомжей» попадет ее бывшая ученица?
И как тогда объяснить, что Борисова не получила статус год назад и не стала отбираться на Игры в Париж, где могла бы победить?
Винер уже выбрала преемницу – готовит уход?
Сама Ирина Винер идею с объединением федераций, как ни странно, одобрила.
«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю. Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развернутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций», – вот ее слова.
А еще 30 июля, отмечая день рождения в Абхазии, Винер представила экс-ученицу Ольгу Капранову как будущую преемницу.
Вероятно, они все знали уже тогда.
А как в художке без России? Приняли правила не в нашу пользу, но мы придумали свои 🤪
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Илья Питалев, Алексей Филиппов, Сергей Бобылев