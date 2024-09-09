Родионенко о выступлении россиян на Паралимпиаде: «Выступили — и выступили. Даже не знаю, на каких условиях они туда поехали»

Валентина Родионенко высказалась о выступлении россиян на Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

«Выступили — и выступили. Даже не знаю, на каких условиях они туда поехали. На таких же, как и на Олимпиаде? Ну, значит, решили так. Видимо, это было как-то согласовано.

Мне трудно понять, условия нам выдвинули унизительные. Что касается выступления команды в Париже, слышала по новостям, что оно было удачным. Попали в десятку лучших, а раньше были в лидерах.

Вообще все получилось как-то спонтанно, пресса толком это не освещала, информация была скудной. Например, поехали ли все сильнейшие туда? Поэтому даже комментировать сложно из-за недостатка информации», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.