Дмитрий Чернышенко: «Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы»

Дмитрий Чернышенко назвал российских паралимпийцев настоящими чемпионами

Паралимпийские игры в Париже завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

«Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы. Российские спортсмены не только выиграли медали, но и вдохновили своим примером миллионы людей. Мы гордимся их достижениями и искренне желаем дальнейших успехов.

Сегодня в России правительство создает условия для развития спорта: проводятся чемпионаты для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность спортивных объектов. Все это способствует реализации потенциала каждого человека и развитию талантов – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным», – сказал вице-премьер.