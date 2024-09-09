Дмитрий Чернышенко: «Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы»
Дмитрий Чернышенко назвал российских паралимпийцев настоящими чемпионами
Паралимпийские игры в Париже завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
«Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы. Российские спортсмены не только выиграли медали, но и вдохновили своим примером миллионы людей. Мы гордимся их достижениями и искренне желаем дальнейших успехов.
Сегодня в России правительство создает условия для развития спорта: проводятся чемпионаты для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность спортивных объектов. Все это способствует реализации потенциала каждого человека и развитию талантов – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным», – сказал вице-премьер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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