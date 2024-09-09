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Генпродюсер «Матч ТВ»: «Хотим поблагодарить наших спортсменов и Паралимпийский комитет России за отличное выступление в Париже»

Генпродюсер «Матч ТВ» назвал паралимпийцев гордостью российского спорта

Паралимпийские игры в Париже завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

«Хотим поблагодарить наших спортсменов и Паралимпийский комитет России за отличное выступление в Париже, вашу волю к победе и борьбу на каждом старте. 64 медали, из которых 20 золотые, уезжают в Россию.

Уверен, что, как и нам, вам не хватало российского флага на плечах и российского гимна на пьедестале. Но знайте, что за вас болела и переживала вся страна, которая смотрела прямые эфиры на наших каналах.

Мы хотели показать не только ваши соревнования, дорогие паралимпийцы, но и успеть узнать вас лучше и передать нашим зрителям ту страсть, с которой вы выступаете. Надеюсь, что нам это удалось.

Вы – гордость нашего спорта! 🇷🇺💪» – написал Александр Тащин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
телевидение
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ПКР
Александр Тащин
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