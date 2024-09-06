Объединение всероссийских гимнастических федераций состоится в октябре

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам (спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, аэробика и акробатика) в одну.

«Решение об объединении всероссийских гимнастических федераций в одну будет утверждено на объединительной конференции, которая должна пройти в Москве в октябре в срок, согласованный с Минспортом. Будут избраны президент организации, президиум», – сказал источник.

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