Объединение всероссийских гимнастических федераций состоится в октябре
Объединение всероссийских гимнастических федераций состоится в октябре
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам (спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, аэробика и акробатика) в одну.
«Решение об объединении всероссийских гимнастических федераций в одну будет утверждено на объединительной конференции, которая должна пройти в Москве в октябре в срок, согласованный с Минспортом. Будут избраны президент организации, президиум», – сказал источник.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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