Дегтярев об объединении гимнастических федераций РФ: «Это вопрос, который обсуждался много лет. Мне кажется, этот процесс давно назрел»

Михаил Дегтярев считает целесообразным объединение гимнастических федераций РФ.

«Это предложение прозвучало со стороны главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, заслуженного человека, который очень много делает для развития спортивной гимнастики.

Его организация — единственная в России, являющаяся членом FIG. Мне кажется, абсолютно правильно, что на ее базе целесообразно объединяться.

Объединение — вопрос, который обсуждался много лет. Мы сопроводим полностью этот процесс и на уровне федерального министерства, и на уровне регионов. Мне кажется, этот процесс давно назрел», — сказал министр спорта РФ.