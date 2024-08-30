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Кабаева о первом гимнастическом костюме: «Мама отдала свое леопардовое платье на мой купальник. Раньше был дефицит не только предметов»

Алина Кабаева рассказала о гимнастическом костюме, сшитом из леопардового платья

Кабаева – олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике.

«Раньше был дефицит не только предметов, но и костюмов. И как они появлялись? Например, моя мама отдала свое леопардовое платье на мой первый купальник. Я очень хорошо его помню. Была там стоечка, а сзади красивая капелька. Мама пожертвовала своим платьем и сшила мне купальник. Я это очень‑очень хорошо помню.

Они [костюмы] же очень дорого стоят. Один купальник, например, может стоить 100 тысяч, 120-130 тысяч, но зачем маленьким детям такие дорогие купальники? Во‑первых, до них нужно дорасти в профессиональном смысле. А они уже с малых лет выступают в этих стразах.

Что сейчас мы делаем в нашей ассоциации? Дети до 10 лет будут выступать в простых купальничках, где не будет страз, просто красивенькие, аккуратненькие купальнички могут быть, с юбочкой. И мы будем смотреть не на стразы, а на мастерство гимнасток», – отметила Кабаева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
художественная гимнастика
logoАлина Кабаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
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