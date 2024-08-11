Ирина Винер: «Россия показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике»

Теги синхронное плавание художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Анастасия Близнюк сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ВФХГ Григорий Родченков Матч ТВ Дарья Варфоломеев сборная Китая (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер считает, что Олимпиада показала силу художественной гимнастики России.

Ранее уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже. В командном турнире победила сборная Китая, в тренерский штаб которой входит россиянка Анастасия Близнюк.

Российская команда не была допущена до соревнований.

«Не понимаю, каким образом у них все происходит и каким образом Россия в художественной гимнастике не допущена. Но все равно две русские девочки добились успеха.

Одна из них стояла на пьедестале по фамилии Варфоломеев, выступая за Германию, а вторая по фамилии Близнюк сидела с командой Китая и вывела ее на первое место на Олимпиаде впервые в истории. Вот об этом надо писать. Так что Россия все равно показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике.

Думаю, в других видах спорта тоже есть примеры, когда атлеты выступают за другие страны, а все знают, что они из России. Все это шито белыми нитками, но кто об этом говорит и кто на это смотрит? Как они сами и пишут, идет акция по уничтожению российского спорта.

Мы видим, что Родченков опять активизировался и пытается затронуть фигурное катание, художественную гимнастику, синхронное плавание… Те виды, которые составляют славу и медальный зачет нашей страны. Опять будут что‑то устраивать», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Также Винер назвала правильным решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«У Баха заканчивается срок, он уходит. И правильно делает после такого провала Олимпиады… Пусть я и была вдалеке, но читала, что пишут журналисты: это была страшная Олимпиада. Поэтому он принял такое решение», – отметила Винер.

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54 комментария
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Россияне в плане примазаться сами не свои) если иностранцы работают в России это победы и достижения России, если русские заграницей работают то любые достижения страны прибытия/фирмы сразу благодаря России ))))
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Дарья уехала из России в 12(!) лет.
Какое отношение имеет Винер к успеху 17-ти летней немецкой спортсменки ?
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Россия показала, что её чиновники и депутаты умеют отлично трепать языком, когда вообще к успеху не имеют отношения))
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Я журналистов которых читает Винер - не читаю - Я Олимпиаду смотрел своими глазами .... Олимпийские игры в Париже ПРЕВОСХОДНЫЕ !!! столько эмоций - столько красивых побед ... Спасибо Париж !!! Спасибо Франция за лучшие Олимпийские игры в истории !! уверен через 4 года в Лос Анджелесе будет такая же шикарная Олимпиада !!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дарья уехала из России в 12(!) лет. Какое отношение имеет Винер к успеху 17-ти летней немецкой спортсменки ?
самое интересно - перед Олимпиадой Винер призывала наших спортсменов не ехать на игры без российского флага - и сломала судьбы сотням нашим спортсменам .... а теперь она ПЕРЕОБУЛАСЬ и спокойно нахваливает медалистов - и заявляет что НЕВАЖНО КТО ПОД КАКИМ флагом - всё равно все знают что они из России ))
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+29
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дарья уехала из России в 12(!) лет. Какое отношение имеет Винер к успеху 17-ти летней немецкой спортсменки ?
А как же русский дух? Он выветривается только поражениями
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Винер: «Россия показала... --- Где показала? Кому показала?
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Ответ Manas Zhumadilov
Россияне в плане примазаться сами не свои) если иностранцы работают в России это победы и достижения России, если русские заграницей работают то любые достижения страны прибытия/фирмы сразу благодаря России ))))
В это время тётя как раз нобелевскую премию вручала - серьёзным дело занята была☝️🤣🤣🤣
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Если бы китаянки не выиграли. Она бы сказала что уровень соревнований катастрофически низок. Но против Китая не попрешь, поэтому тональность поменялась)
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И да, Бах уходит не потому, что ему стало стыдно перед некоторыми российскими лизоблюдами, а потому, что ему больше нельзя баллотироваться, согласно уставу МОК
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Ответ Marina Niskanen
Ну да. Все знают что спортсмены , выступающие за другие страны когда- то родились в России .Но россияне с нейтральным статусом были бы командой бомжей . Л- логика.
ну да Винер переобулась в воздухе - сломала жизни многим спортсменам .... такие спортсмены как Чикунова наслушались таких как Винер и пропустили главное соревнование в своей жизни
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Заочные чемпионы...
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Ну да. Все знают что спортсмены , выступающие за другие страны когда- то родились в России .Но россияне с нейтральным статусом были бы командой бомжей . Л- логика.
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Нас там не было, но мы их всех победили!!
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На играх БРИКС разве не все сильнейшие были? Вроде там все доказали причем во всех видах спорта сразу
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🤡 ’есса
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Один из самых мерзких персонажей. Что не реплика, то, либо хамство, либо глупость.
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но читала, что пишут журналисты: это была страшная Олимпиада. === " Я, правда, не видела ни одного соревнования на олимпиаде, но помню, как сейчас помню, проходили в школе, что это страшные соревнования. "
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дарья уехала из России в 12(!) лет. Какое отношение имеет Винер к успеху 17-ти летней немецкой спортсменки ?
Ну у бабушки старческий маразм 😏😏😏
+5
-1
+4
Ответ Александр Трифон0в
На играх БРИКС разве не все сильнейшие были? Вроде там все доказали причем во всех видах спорта сразу
особенно синхронист Мальцев - стоящий ОДИН на пьедестале - всё что останется от игр брикс в истории спорта .....
+5
-1
+4
Ответ Bambuk Bambuk
И да, Бах уходит не потому, что ему стало стыдно перед некоторыми российскими лизоблюдами, а потому, что ему больше нельзя баллотироваться, согласно уставу МОК
всё правильно 70 лет человеку - за власть не цепляется - достойно поработал ! Спасибо Томасу Баху за хорошо сделанную работу !! уважение ему и респект
+4
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+3
и в футболе тоже!
+4
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+3
Смешно, как они не отрываясь следят за ОИ)))
+4
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+3
Ответ Viks
Винер: «Россия показала... --- Где показала? Кому показала?
да весь мир наслаждается Олимпийскими играми и даже никто не замети что кому показала Винер и Росси )) Сербы только что выиграли золото в водное поло и радуются как главной победе в жизни )) Олимпиада это Магия - Олимпиада это Легенда на все времена !! ))
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Можно начинать выдавать памятные медали и склерозные ордена.
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Ответ papa buba diop
Мне скоро 70, эта Олимпиада - лучшая в моей памяти. Из Летних))
полностью согласен...
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Мне скоро 70, эта Олимпиада - лучшая в моей памяти. Из Летних))
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+2
Ответ Data Architector
И до олимпиады Чикунова громко заявляла "ни за что", а сейчас уже "не уверена"...
Идёт лесом чикунклва
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0
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Ответ Кали гула
ну да Винер переобулась в воздухе - сломала жизни многим спортсменам .... такие спортсмены как Чикунова наслушались таких как Винер и пропустили главное соревнование в своей жизни
И до олимпиады Чикунова громко заявляла "ни за что", а сейчас уже "не уверена"...
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Эта подкинула обруч на восемь баллов, та - на семь с половиной. Все очень эфемерно. Раньше было интересно с точки зрения доминации и гарантированной медали наших, сейчас понимаешь, что если спортивная гимнастика - это реальный спорт, то художественная - с большой натяжкой.
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