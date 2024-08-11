Ирина Винер: «Россия показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике»

Ирина Винер считает, что Олимпиада показала силу художественной гимнастики России.

Ранее уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, выиграла личное многоборье на Играх-2024 в Париже. В командном турнире победила сборная Китая, в тренерский штаб которой входит россиянка Анастасия Близнюк.

Российская команда не была допущена до соревнований.

«Не понимаю, каким образом у них все происходит и каким образом Россия в художественной гимнастике не допущена. Но все равно две русские девочки добились успеха.

Одна из них стояла на пьедестале по фамилии Варфоломеев, выступая за Германию, а вторая по фамилии Близнюк сидела с командой Китая и вывела ее на первое место на Олимпиаде впервые в истории. Вот об этом надо писать. Так что Россия все равно показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике.

Думаю, в других видах спорта тоже есть примеры, когда атлеты выступают за другие страны, а все знают, что они из России. Все это шито белыми нитками, но кто об этом говорит и кто на это смотрит? Как они сами и пишут, идет акция по уничтожению российского спорта.

Мы видим, что Родченков опять активизировался и пытается затронуть фигурное катание, художественную гимнастику, синхронное плавание… Те виды, которые составляют славу и медальный зачет нашей страны. Опять будут что‑то устраивать», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Также Винер назвала правильным решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«У Баха заканчивается срок, он уходит. И правильно делает после такого провала Олимпиады… Пусть я и была вдалеке, но читала, что пишут журналисты: это была страшная Олимпиада. Поэтому он принял такое решение», – отметила Винер.

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