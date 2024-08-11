Олимпийский комитет США оспорит решение CAS лишить гимнастку Джордан Чайлз бронзы за вольные упражнения

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) оспорит решение CAS о лишении американской гимнастки Джордан Чайлз бронзовой медали и возвращении награды румынке Ане Бэрбосу.

Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.

5 августа Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже, Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – американская гимнастка поднялась с пятого места на третье, Бэрбосу опустилась на четвертое.

Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд из-за лишения Бэрбосу медали.

CAS признал недействительным пересмотр оценок американки. По правилам, запрос на пересмотр должен быть подан в течение одной минуты после выставления оценок; США подали его на четыре секунды позже.

«USOPC подаст апелляцию на недавнее решение CAS в отношении Джордан Чайлз. Мы твердо верим, что она по праву завоевала бронзовую медаль.

CAS были допущены серьезные ошибки, которые необходимо устранить. USOPC не было предоставлено достаточно времени для эффективного оспаривания этого решения.

Мы не были должным образом представлены на процессе, нам не дали возможность всесторонне изложить свою позицию», – говорится в заявлении, которое приводит Бреннан.