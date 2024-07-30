Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Байлс выиграла 5-е золото
Гимнастки из США выиграли командный турнир на Олимпиаде в Париже.
За американскую команду выступали Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Суниса Ли.
Байлс стала пятикратной олимпийской чемпионкой.
Спортивная гимнастика
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
Командное многоборье
1. США – 171,296
2. Италия – 165,494
3. Бразилия – 164,497
4. Великобритания – 164,263
5. Канада – 162,432
6. Китай – 162,131
7. Румыния – 159,497
8. Япония – 159,463
Ну вот это вы должны знать без гугла, кто такая Луна?
Вы в последнее время активно комментировали триатлон. Наверное, его очень любите, ждете старт, переживаете, что могут отменить. Можете без подсказки гугла назвать дистанцию триатлона?
А комменты смешные, потому что я много шучу. Рад, что вам понравилось.
😘
🥉
🇧🇷🇧🇷🇧🇷
Внизу есть ссылка на её инсту )
https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ruby-evans_1904731
Триатлон - точно 10 км бег, 1500 м плавание, длину велогонки не знаю. Марафон - 42 км 195 м. Узбекская дзюдоистка обыграла фаворитку из Японии. КНДР проиграли 2-4 по партиям. Про бокс не знаю, возможно в сумме - все 13.
Луна Хендрикс - фигуристка из Бельгии, любимица фанатов "зреложенского" катания.