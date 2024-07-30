Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Байлс выиграла 5-е золото

Гимнастки из США выиграли командный турнир на Олимпиаде в Париже.

За американскую команду выступали Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Суниса Ли.

Байлс стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Командное многоборье

1. США – 171,296

2. Италия – 165,494

3. Бразилия – 164,497

4. Великобритания – 164,263

5. Канада – 162,432

6. Китай – 162,131

7. Румыния – 159,497

8. Япония – 159,463