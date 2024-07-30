Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Байлс выиграла 5-е золото

Теги спортивная гимнастика результаты сборная США жен сборная Китая жен сборная Румынии жен сборная Италии жен сборная Великобритании жен Олимпиада-2024 сборная Канады жен сборная Японии жен Симона Байлс сборная Бразилии жен Джейд Кэри Суниса Ли Джордан Чайлз Гимнастика

Гимнастки из США выиграли командный турнир на Олимпиаде в Париже.

За американскую команду выступали Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Суниса Ли.

Байлс стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Командное многоборье

1. США – 171,296

2. Италия – 165,494

3. Бразилия – 164,497

4. Великобритания – 164,263

5. Канада – 162,432

6. Китай – 162,131

7. Румыния – 159,497

8. Япония – 159,463

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52 комментария
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Когда ты в рио берешь 4 золота, в Японии без золота и нет допуска препаратов, а во Франции опять начинаешь с золота с допуском, то твои победы всегда будут с оттенком фармы)
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Британка хорошенькая))
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Ребека Андраде - моя королева 💘
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Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
Вот так и выяснилось, что дистанция триатлона вам не известна. А дистанцию марафона знаете? С каким счётом проиграли сегодня наши товарищи из КНДР? Кого выбила узбекская дзюдоистка в 1/8 прежде чем стать чемпионом? Сколько золотых наград из 13, взяли боксёры Узбекистана, Казахстана и России на последнем ЧМ?

Ну вот это вы должны знать без гугла, кто такая Луна?
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Итальянки молодцы.
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Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
По вашему мнению, во время олимпиады, любитель спорта на каком сайте должен быть?

Вы в последнее время активно комментировали триатлон. Наверное, его очень любите, ждете старт, переживаете, что могут отменить. Можете без подсказки гугла назвать дистанцию триатлона?

А комменты смешные, потому что я много шучу. Рад, что вам понравилось.
+6
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+4
Ответ Йенс Мустерманн
Ребека Андраде - моя королева 💘
Вот она, Руби Эванс..😯
+4
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Для итальянок просто мегауспех
+4
0
+4
Очередная победа стероидной гимнастки с кучей фармы на ТИ, чистейшая и честнейшая спортсменка Америки)
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Ответ Ирина Ельникова
Британка хорошенькая))
и белая американка - запасная.
+3
0
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Ответ Lapo Elkann
представительницы всех сборных эстетичны, кроме сборной штангисток.
там самая большая американка - Чайлз - раза в 3 меньше Ребекки Андраде из Бразилии.
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Ответ Йенс Мустерманн
Ребека Андраде - моя королева 💘
Там британка шикарная, ещё раз увижу, покажу..😋
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0
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Красивую бритишку жалко..😬
+3
-1
+2
Бразилия, Ребека, бронза
😘
🥉
🇧🇷🇧🇷🇧🇷
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Весь вопрос был только в преимуществе и итоговой расстановке
+2
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Ответ Cube Litening C:68X
Вот она, Руби Эванс..😯
17 лет.
Внизу есть ссылка на её инсту )

https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ruby-evans_1904731
+1
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+1
Ответ Йенс Мустерманн
17 лет. Внизу есть ссылка на её инсту ) https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ruby-evans_1904731
Она то что надо..👌😁
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Ответ Dr. Heisenberg
Байлс - легенда. Даже с учетом далеко неидеального исполнения на разных упражнениях Штаты выиграли без вариантов. Итальянки удивили со знаком плюс, ну и лично меня удивляет такой провал китаянок.
Там одна из китаянок провалила всё, дважды слетела на бревне, потом на вольных чуть не упала на простой диагонали. Байлс тоже неидеальна, но берёт сложностью. Остальные американки поартистичней будут.
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Ответ Ирина Ельникова
сможет Байлс 5 золотых забрать на этих ОИ, как думаете?
думаю Суниса опять победить она в хорошей форме
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Ответ Cube Litening C:68X
Ничё се, какой ажиотаж вокруг неё, прямо суперстар..Ариана Гранде снова пришла посмотреть, Снуп Дог наверное нет, кончился привезённый ганджубас, вернулся на родину..😁
Снуп сегодня штангу тегал вот и не успел по ходу.
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Ответ Cube Litening C:68X
Японцы из дет сада набрали в команду? 😁
В Токио у китаянок на бревне выступали спортсменки, которым на вид было лет 12-13, а по протоколу 16 и 18 у них значилось )
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Ответ Ирина Ельникова
сможет Байлс 5 золотых забрать на этих ОИ, как думаете?
нет. и это всем понятно, в том числе ей. откуда наша маразматичка из госдумы это взяла, секрет. байлз медали в отдельных видах может взять, ну штуки 2. явно будет в призах в личке. но ни о каких 5 и речи нет. вся перевязана, сама понимает, что в 27 уже не та. много помарок в программах, хотя программы все еще очень сложные. думаю, серебро-серебро-бронзу возьмет.
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Ответ Dr. Heisenberg
Байлс - легенда. Даже с учетом далеко неидеального исполнения на разных упражнениях Штаты выиграли без вариантов. Итальянки удивили со знаком плюс, ну и лично меня удивляет такой провал китаянок.
и 4 место англичанок, на Европе не так они и проигрывали итальянкам.
+1
0
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Байлс - легенда. Даже с учетом далеко неидеального исполнения на разных упражнениях Штаты выиграли без вариантов. Итальянки удивили со знаком плюс, ну и лично меня удивляет такой провал китаянок.
Китаянкина ои часто лажают.
+1
0
+1
Молодцы все призеры. А Симона конечно космос со сложностью программы.
+7
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+1
Отлично. Все призёры довольны и счастливы. Сборную США с победой. Объективно были сегодня лучшими. Всё команды были на уровне.👍.
+7
-6
+1
сможет Байлс 5 золотых забрать на этих ОИ, как думаете?
+3
-2
+1
Ответ Syndycate
Очередная победа стероидной гимнастки с кучей фармы на ТИ, чистейшая и честнейшая спортсменка Америки)
Нет там стероидов. Психостимулятор, даже не амфетамин.
+3
-3
0
Ответ Ozz99
Вот так и выяснилось, что дистанция триатлона вам не известна. А дистанцию марафона знаете? С каким счётом проиграли сегодня наши товарищи из КНДР? Кого выбила узбекская дзюдоистка в 1/8 прежде чем стать чемпионом? Сколько золотых наград из 13, взяли боксёры Узбекистана, Казахстана и России на последнем ЧМ? Ну вот это вы должны знать без гугла, кто такая Луна?
Попробую.
Триатлон - точно 10 км бег, 1500 м плавание, длину велогонки не знаю. Марафон - 42 км 195 м. Узбекская дзюдоистка обыграла фаворитку из Японии. КНДР проиграли 2-4 по партиям. Про бокс не знаю, возможно в сумме - все 13.
Луна Хендрикс - фигуристка из Бельгии, любимица фанатов "зреложенского" катания.
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Ответ Петр Оскерко
Американки все, кроме Байлз очень пластичны и артистичны. Но сложности не хватает. В отдельных видах могут уделывать Симону, если она будет продолжать ошибаться.
Согласна . Но королевой у них считается Байлз . Как ее поддержала байонсе в соц .сетях " ты рождена летать ". Леди гага , Серена , том Круз и другие тоже.
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