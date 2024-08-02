Симона Байлс о рекордных титулах: «Для меня это имеет огромное значение. Андраде заставила меня напрячься и показать себя с лучшей стороны»

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Лариса Латынина Симона Байлс Вера Чаславска сборная Бразилии жен Ребека Андраде Гимнастика

Симона Байлс заявила, что для нее многое значит быть среди лучших гимнасток мира.

На Играх-2024 в Париже американка стала третьей в истории олимпийской чемпионкой, выигравшей два золота в личном многоборье. Ранее это делали советская спортсменка Лариса Латынина и Вера Чаславска из Чехословакии. В отличие от них, Байлс победила с перерывом не в 4 года, а в 8.

«Лично для меня это имеет огромное значение.

Я, похоже, молилась всем богам, пытаясь сфокусироваться, сосредоточиться [во время соревнований].

Не хотелось бы вновь соревноваться с Ребеккой [Андраде, серебряным призером многоборья]. Я устала. Она слишком близко подобралась ко мне, я никогда не ощущала такой конкуренции.

Так что это определенно заставило меня напрячься и показать себя как спортсмена с лучшей стороны», – заявила шестикратная олимпийская чемпионка Байлс, которая по количеству титулов ОИ также вошла в топ-3 гимнасток в истории.

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