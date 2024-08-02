Симона Байлс о рекордных титулах: «Для меня это имеет огромное значение. Андраде заставила меня напрячься и показать себя с лучшей стороны»
Симона Байлс заявила, что для нее многое значит быть среди лучших гимнасток мира.
На Играх-2024 в Париже американка стала третьей в истории олимпийской чемпионкой, выигравшей два золота в личном многоборье. Ранее это делали советская спортсменка Лариса Латынина и Вера Чаславска из Чехословакии. В отличие от них, Байлс победила с перерывом не в 4 года, а в 8.
«Лично для меня это имеет огромное значение.
Я, похоже, молилась всем богам, пытаясь сфокусироваться, сосредоточиться [во время соревнований].
Не хотелось бы вновь соревноваться с Ребеккой [Андраде, серебряным призером многоборья]. Я устала. Она слишком близко подобралась ко мне, я никогда не ощущала такой конкуренции.
Так что это определенно заставило меня напрячься и показать себя как спортсмена с лучшей стороны», – заявила шестикратная олимпийская чемпионка Байлс, которая по количеству титулов ОИ также вошла в топ-3 гимнасток в истории.
Историческая победа Байлс изнутри: поссорилась с бывшей подругой по команде, обменивалась ❤️ с мужем