Американские гимнастки взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз, у Бразилии – первая медаль в истории

Гимнастки из США взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз в истории.

Сегодня американки выиграли золото Олимпиады-2024 в командном многоборье. Также они побеждали на Играх 1996, 2012 и 2016 годов.

Итальянские гимнастки в Париже взяли первую медаль за 96 лет (в 1928-м тоже было серебро).

Бразилия стала бронзовым призером Игр-2024 – это первая медаль страны в этом виде программы.

Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Байлс выиграла 5-е золото