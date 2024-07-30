Американские гимнастки взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз, у Бразилии – первая медаль в истории

Теги спортивная гимнастика сборная США жен сборная Италии жен Олимпиада-2024 сборная Бразилии жен Гимнастика

Гимнастки из США взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз в истории.

Сегодня американки выиграли золото Олимпиады-2024 в командном многоборье. Также они побеждали на Играх 1996, 2012 и 2016 годов.

Итальянские гимнастки в Париже взяли первую медаль за 96 лет (в 1928-м тоже было серебро).

Бразилия стала бронзовым призером Игр-2024 – это первая медаль страны в этом виде программы.

Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. США победили в женском командном многоборье – Байлс выиграла 5-е золото

25 комментариев
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Ответ Андрей Астахов
Ясен пень. Русских нет. Тут удивительно что Антигуа и Барбуда медаль не взяли
Русские гимнастки сократили свой трудный путь до теплых постелек элиты и вычеркнули оттуда ненужные олимпиады
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Удивительно, что у Италии лишь вторая медаль в истории и обе в Париже с разницей почти в 100 лет.
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Ответ Геннадий Тёкин
Заслуженно...Вон Бэйлз какая женственная,не то что наша Валиева-одни мышцы))).
зря ты так, Валиева - очень даже симпатичная. а вот у гимнасток всех вообще так сильно перекачен плечевой пояс, что там как-то женственной трудно выглядеть, тут либо быть тростиночкой, но без шансов на кульбиты, либо качком с узкими бедрами. у фигуристок вся сила в ногах,не надо шею-плечи качать. я против гадостей в адрес темнокожих, да и в адрес внешности женщин со стороны мужчин, но фигуристки как-то постройнее будут.
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Были сегодня абсолютно лучшими. Молодцы. Все по делу👍👏.
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Ответ Константин Казанцев_1116278060
Комментарий удален модератором
так-то у нее бронза на бревне была. и в квале командной она очень даже свой команде помогла.
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Ответ shellnikolai
Умники внизу собрались, Все разбираются) талант не отнимешь, ребят, если таланта нет никакой допинг не поможет
Ну, то есть, если талант есть, то можно и с допингом, ничего страшного?:))
А чего в Японии тогда офоршмачилась?:)))
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Ответ Андрей Астахов
Ясен пень. Русских нет. Тут удивительно что Антигуа и Барбуда медаль не взяли
Кваску патриоту!
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Ответ Vesperat
А что с китаем случилось, они же топами были?
завалили несколько снарядов. и вообще у них опять состав поменялся вроде. может, я чего путаю, конечно, но у них какие-то новые 10летки выходили.
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Ответ Титюля
Поздравляю сборную США по гимнастике с отличным результатом!!! Желаю ей побед и процветания на завись соперникам и плачущим отстраненкам!!!
Американский спорт всегда на самом высоком уровне и это без финансовой поддержки за счет налогоплательщиков.
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Ответ Ajvengo
зря ты так, Валиева - очень даже симпатичная. а вот у гимнасток всех вообще так сильно перекачен плечевой пояс, что там как-то женственной трудно выглядеть, тут либо быть тростиночкой, но без шансов на кульбиты, либо качком с узкими бедрами. у фигуристок вся сила в ногах,не надо шею-плечи качать. я против гадостей в адрес темнокожих, да и в адрес внешности женщин со стороны мужчин, но фигуристки как-то постройнее будут.
Понял,шуток здесь не понимают.
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Комментарий удален модератором
Умники внизу собрались, Все разбираются) талант не отнимешь, ребят, если таланта нет никакой допинг не поможет
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А что с китаем случилось, они же топами были?
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Ответ Константин Казанцев_1116278060
10 лет тюрьмы либриоту!
Комментарий удален модератором
Ответ murzzzzzilka
Ну, то есть, если талант есть, то можно и с допингом, ничего страшного?:)) А чего в Японии тогда офоршмачилась?:)))
Чел, да даже если и есть допинг то все на нём.
Валиева тоже не просто так попалась
Джокович, Надаль ты думаешь они в своём возрасте без допа играют? особенно Джокович который в Цинцинати в 35 градусную жару отыграли против Алькараса после похода в туалет
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