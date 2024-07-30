Американские гимнастки взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз, у Бразилии – первая медаль в истории
Гимнастки из США взяли золото олимпийского командного турнира в 4-й раз в истории.
Сегодня американки выиграли золото Олимпиады-2024 в командном многоборье. Также они побеждали на Играх 1996, 2012 и 2016 годов.
Итальянские гимнастки в Париже взяли первую медаль за 96 лет (в 1928-м тоже было серебро).
Бразилия стала бронзовым призером Игр-2024 – это первая медаль страны в этом виде программы.
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А чего в Японии тогда офоршмачилась?:)))
Валиева тоже не просто так попалась
Джокович, Надаль ты думаешь они в своём возрасте без допа играют? особенно Джокович который в Цинцинати в 35 градусную жару отыграли против Алькараса после похода в туалет