Яна Батыршина: «Никто не говорит, что Игры БРИКС – замена Олимпиаде. Это самостоятельные соревнования»

Яна Батыршина заявила, что Игры БРИКС не являются заменой Олимпиаде.

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике является послом соревнований.

«Прекрасная атмосфера на турнире, хотелось бы, чтобы они продолжались еще и еще. Это важный старт.

Конечно, не буду лукавить, что хотелось бы, чтобы было побольше стран. Некоторые по объективным причинам, некоторые по политическим снялись с буквально за несколько дней. Очень жаль, хочется, чтобы было больше соперниц.

Но хочу сказать, что давно такого не было, что ты до последнего выступления не понимаешь, кто выиграет. Это очень классно и интересно.

Игры БРИКС – отдельная история, она никак не зависит от Олимпийских игр. Никто и не говорит, что это замена Олимпиаде. Это самостоятельные соревнования, которые, надеюсь, будут проводиться из года в год.

В этот раз приехало почти 90 стран, 5 тысяч участников, соревнования развиваются. Хочется, чтобы было еще больше видов спорта», – сказала .

Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?