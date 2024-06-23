Батыршина о Кабаевой в роли тренера: «Советы Алины уникальные. Все девочки слушают ее очень внимательно»

Яна Батыршина оценила Алину Кабаеву в роли тренера.

На Играх БРИКС в Казани выступали гимнастки из школы «Небесная грация».

«Я только счастлива, что Алина занимается своим любимым делом, это ее предназначение.

То, что появилась еще одна площадка и от нее выступают не только российские гимнастки, но и, например, белорусские, киргизские, замечательно. Это уникальная возможность для тех, кто не может попасть в основную сборную своих стран, но они могут отбираться через турниры «Небесной грации» и выступать на таких крупных турнирах.

Алина, конечно, в своей тарелке. Ее советы уникальные, потому что она олимпийская чемпионка. Все девочки слушают ее очень внимательно. Поздравляю Алину с блестящим результатом ее учениц», – сказала .

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