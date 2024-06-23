Батыршина о Кабаевой в роли тренера: «Советы Алины уникальные. Все девочки слушают ее очень внимательно»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева сборная России (художественная гимнастика) Яна Батыршина Игры БРИКС Гимнастика

Яна Батыршина оценила Алину Кабаеву в роли тренера.

На Играх БРИКС в Казани выступали гимнастки из школы Кабаевой «Небесная грация».

«Я только счастлива, что Алина занимается своим любимым делом, это ее предназначение.

То, что появилась еще одна площадка и от нее выступают не только российские гимнастки, но и, например, белорусские, киргизские, замечательно. Это уникальная возможность для тех, кто не может попасть в основную сборную своих стран, но они могут отбираться через турниры «Небесной грации» и выступать на таких крупных турнирах.

Алина, конечно, в своей тарелке. Ее советы уникальные, потому что она олимпийская чемпионка. Все девочки слушают ее очень внимательно. Поздравляю Алину с блестящим результатом ее учениц», – сказала Батыршина.

Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Её слушают внимательно не только все девочки,но и "мальчики" тоже все. И не только,как тренера.
0
0
0
Рисково не слушать первую леди…
0
0
0
Дедуле бы лучше советовала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий