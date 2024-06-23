Яна Батыршина: «У Крамаренко очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление к Играм БРИКС»

Теги художественная гимнастика травмы сборная России (художественная гимнастика) Яна Батыршина Лала Крамаренко Игры БРИКС Гимнастика

Яна Батыршина рассказала, что гимнастке Лале Крамаренко нужна операция.

Крамаренко выиграла золото в многоборье на Играх БРИКС в Казани. Она выступала с повязкой под коленом.

«Мы говорим о спортсменах, а не просто о людях. Для спортсменов цель выступать на соревнованиях, в нынешних условиях изоляции – на Играх БРИКС. Это самый важный старт за последние два года. Надо выходить.

У Лалы очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление, смогла бы она вернуться в форму к Играм БРИКС, поэтому было принято решение тренироваться и терпеть.

Как мы все за нее вчера (21 июня – Sports) болели, просто невероятно. Она заслужила победу. Она настоящий борец и главная звезда этих соревнований.

Восхищаюсь ее мужеством, не побоюсь этого слова, хотя Лала очень женственная гимнастка. Преклоняюсь перед ней», – сказала пятикратная чемпионка мира Батыршина.

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