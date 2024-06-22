Крамаренко о том, почему плакала на Играх БРИКС: «У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек»
Лала Крамаренко объяснила, почему плакала на Играх БРИКС.
«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает.
У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек.
Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», – сказала Крамаренко.
На турнире гимнастка победила в многоборье, а также выиграла золото в упражнении в лентой.
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