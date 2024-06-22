Крамаренко о том, почему плакала на Играх БРИКС: «У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Лала Крамаренко Игры БРИКС Гимнастика

Лала Крамаренко объяснила, почему плакала на Играх БРИКС.

«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает.

У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек.

Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», – сказала Крамаренко. 

На турнире гимнастка победила в многоборье, а также выиграла золото в упражнении в лентой. 

Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий