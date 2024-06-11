Ирина Винер: «Мы проводим Игры БРИКС под большим давлением со стороны МОК. Мы сумели собрать команды дружественных стран, с которыми будем соревноваться»

Ирина Винер высказалась о конкуренции в художественной гимнастике на Играх БРИКС.

– Какой уровень конкуренции вы ждете от ?

– Мы проводим Игры БРИКС под большим давлением со стороны МОК. Мы сумели собрать команды дружественных стран, с которыми будем соревноваться. В каждой команде есть какая-то звездочка, так же как и у нас. Мы готовы показать свою школу.

В этом году у нас новая программа, отличающаяся от программы МОК и Международной федерации гимнастики. Мы включили туда упражнения без предмета. Это начало начал. Художественная гимнастика родилась в Советском Союзе, в Санкт-Петербурге. Это была Исидора Дункан, которая исполняла свободные движения телом.

Известно, что в балете у нас очень четкие позы, там не было волн и взмахов, таких как сейчас в художественной гимнастике. Со временем все это стало доступно и балету. Но в любом случае именно свободная работа телом стала основой художественной гимнастики, поэтому мы включили упражнения без предмета, которые нравятся и нам и нашим зарубежным друзьям, которые будут выступать у нас с этой программой. Посмотрим, как они будут с нами соревноваться.

Думаю, мы увидим много интересных и новых элементов, которые будут делать наши девочки и девочки из дружественных стран. Это будет для наш хорошей школой и хорошим началом того, что мы будем проводить свои международные соревнования под эгидой клубов. У нас выступают все клубы, а не федерации. Среди них и международная ассоциация клубов «Небесная грация».

– С каким настроем девочки подходят к этим соревнованиям?

– Настрой самый серьезный. У нас прошло огромное количество отборочных соревнований, в том числе последние соревнования в Омске на Кубок Евгении Канаевой, первой и последней двукратной олимпийской чемпионки в индивидуальной программе. Соревнования с участием всей сборной команды прошли с успехом. Там случилось несколько форс-мажорных обстоятельств, в частности, получила травму и не выступала.

Теперь до последнего момента по итогам заключительных тренировок мы будем выбирать состав национальной команды в индивидуальных соревнованиях и у взрослых, и у юниорок. Будем смотреть, кто самый ответственный и самый здоровый, потому что с травмами у нас закрыта дорога на соревнования. Это неотъемлемая часть моего тренерского процесса, в первую очередь должно быть здоровье. Такая конкуренция в нашей команде очень почетна и очень приятна. Она такая же, как в отборе на чемпионат мира и Олимпийские игры, – сказала .