Валентина Родионенко о россиянах в Париже-2024: «Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми»

Теги Олимпийская сборная России Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко переживает за безопасность россиян в Париже-2024.

«Очень важно, какая обстановка будет вокруг наших спортсменов. Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми. Потому что все, что происходит сейчас, очень настораживает», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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3 комментария
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Да, конечно, именно это тебя беспокоит. Поэтому ты запретила всей сборной получать нейтральный статус и пробовать отбираться
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Ну да, в самую пасть к врагам всего прогрессивного и человечного, вертеп и рассадник морального разложения.
Я тоже, вслед за ней, уже места не нахожу - что же станет с нашими ребятами. Тут еще и Юлечка Ефимова нацелилась, ой что будет!
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Родионенко такой же неадекват, как и Винер.
Если не хуже.
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