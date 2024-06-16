Валентина Родионенко о россиянах в Париже-2024: «Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми»
Валентина Родионенко переживает за безопасность россиян в Париже-2024.
«Очень важно, какая обстановка будет вокруг наших спортсменов. Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми. Потому что все, что происходит сейчас, очень настораживает», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике.
Я тоже, вслед за ней, уже места не нахожу - что же станет с нашими ребятами. Тут еще и Юлечка Ефимова нацелилась, ой что будет!
Если не хуже.