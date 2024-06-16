Валентина Родионенко о россиянах в Париже-2024: «Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми»

Валентина Родионенко переживает за безопасность россиян в Париже-2024.

«Очень важно, какая обстановка будет вокруг наших спортсменов. Беспокоит, чтобы они вернулись оттуда целыми и здоровыми. Потому что все, что происходит сейчас, очень настораживает», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике.