Российские спортсмены, допущенные к Олимпиаде, начали получать от МОК уведомления с просьбой подтвердить участие в Играх

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

Российских спортсменов, допущенных на ОИ, просят подтвердить свое участие.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) назвал 14 россиян, которых допускают к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

Среди них 10 борцов, трое представителей велоспорта на шоссе и прыгунья на батуте. 

Как сообщает «Матч ТВ», МОК начал рассылать уведомления этим спортсменам с просьбой подтвердить намерения принять участие в Играх.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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