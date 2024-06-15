Российские спортсмены, допущенные к Олимпиаде, начали получать от МОК уведомления с просьбой подтвердить участие в Играх

Российских спортсменов, допущенных на ОИ, просят подтвердить свое участие.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) назвал 14 россиян, которых допускают к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

Среди них 10 борцов, трое представителей велоспорта на шоссе и прыгунья на батуте.

Как сообщает «Матч ТВ», МОК начал рассылать уведомления этим спортсменам с просьбой подтвердить намерения принять участие в Играх.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.