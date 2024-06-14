Ангелина Мельникова: «Для меня непросто выходить на Играх БРИКС – тут молодые девчонки, у них горят глаза. У меня такого уже нет»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Игры БРИКС Гимнастика

Гимнастка Мельникова заявила, что счастлива завоевать золото на Играх БРИКС.

Сегодня Ангелина Мельникова стала первой в упражнениях на брусьях.

«Очень счастлива завоевать золотую медаль. Для меня непросто здесь выходить, тут молодые девчонки, у них горят глаза. У меня все равно уже такого нет, глаза горели на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

Каждый раз приходится поддерживать свой статус, это очень непросто. Радуюсь любой медали», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.

Также она призналась, что расстроена серебром в опорном прыжке. 

«Результат немного расстроил, потому что я грязновато прыгнула, у Анны Калмыковой сложнее пряжки. Если бы я почище прыгнула, то, может, была бы первой. Так просто бывает», – приводит слова Мельниковой «Матч ТВ». 

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