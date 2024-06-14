Ангелина Мельникова: «Для меня непросто выходить на Играх БРИКС – тут молодые девчонки, у них горят глаза. У меня такого уже нет»
Гимнастка Мельникова заявила, что счастлива завоевать золото на Играх БРИКС.
Сегодня Ангелина Мельникова стала первой в упражнениях на брусьях.
«Очень счастлива завоевать золотую медаль. Для меня непросто здесь выходить, тут молодые девчонки, у них горят глаза. У меня все равно уже такого нет, глаза горели на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.
Каждый раз приходится поддерживать свой статус, это очень непросто. Радуюсь любой медали», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.
Также она призналась, что расстроена серебром в опорном прыжке.
«Результат немного расстроил, потому что я грязновато прыгнула, у Анны Калмыковой сложнее пряжки. Если бы я почище прыгнула, то, может, была бы первой. Так просто бывает», – приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».