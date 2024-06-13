Мельникова о многоборье на Играх БРИКС: «Я недовольна своими вольными упражнениями. У меня форма хорошая, но ошиблась так ошиблась»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Игры БРИКС Гимнастика

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова оценила свой результат на Играх БРИКС.

Сегодня россиянка Мельникова стала третьей в личном многоборье по спортивной гимнастике. Но бронза досталась белоруске Кире Макаревич из-за регламента – призерами могут быть не более двух спортсменов от одной федерации (первое и второе места также заняли россиянки).

«Я недовольна своими вольными упражнениями. Я понимала, что эта ошибка в самом начале соревнований осложнит мне борьбу за медаль, потому что молодые девчонки очень достойные. Я очень рада за них. На самом деле у меня форма действительно неплохая, хорошая, но ошиблась так ошиблась.

Я как раз-таки перед этими соревнованиями подумала о том, что чем лучше ты становишься, тем больше на тебе ответственность каждый раз. И все ждут от тебя шикарных выступлений. Порой что-то, как у обычного человека, не получается. Конечно, обидно, досадно», – сказала Мельникова.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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2 комментария
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Великолепно. Завоевала бронзу, но ее отдали спортсменке из другой страны. Спортивный дух! На Олимпиаде же так же?
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Полагаю так сделали, что бы не бросалось в глаза, что весь пьедестал за россиянами. А то кто-то перепутает международные соревнования с чемпионатом России.
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