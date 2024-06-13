Мельникова о многоборье на Играх БРИКС: «Я недовольна своими вольными упражнениями. У меня форма хорошая, но ошиблась так ошиблась»

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова оценила свой результат на Играх БРИКС.

Сегодня россиянка Мельникова стала третьей в личном многоборье по спортивной гимнастике. Но бронза досталась белоруске Кире Макаревич из-за регламента – призерами могут быть не более двух спортсменов от одной федерации (первое и второе места также заняли россиянки).

«Я недовольна своими вольными упражнениями. Я понимала, что эта ошибка в самом начале соревнований осложнит мне борьбу за медаль, потому что молодые девчонки очень достойные. Я очень рада за них. На самом деле у меня форма действительно неплохая, хорошая, но ошиблась так ошиблась.

Я как раз-таки перед этими соревнованиями подумала о том, что чем лучше ты становишься, тем больше на тебе ответственность каждый раз. И все ждут от тебя шикарных выступлений. Порой что-то, как у обычного человека, не получается. Конечно, обидно, досадно», – сказала Мельникова.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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