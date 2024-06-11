Нагорный об Играх БРИКС: «Конечно, рассчитываем на победу. Команду привезли самую сильную»

Гимнаст Никита Нагорный поделился ожиданиями от Игр БРИКС.

Турнир пройдет в Казани с 12 по 23 июня.

«Конечно, [рассчитываем] на победу. Команду привезли самую сильную – олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Европы и, конечно, молодых спортсменов, которые, мы надеемся, будут впервые становиться чемпионами на международных стартах.

Я не знаю в какой раз уже приезжаю в Казань, может быть, раз в двадцатый уже. Для меня это особенный город. Много турниров мы здесь провели – и спартакиады, и чемпионаты, и кубки, и Игры будущего, сейчас . Поэтому приезжаю всегда с большим удовольствием», – сказал олимпийский чемпион.