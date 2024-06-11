Нагорный об Играх БРИКС: «Конечно, рассчитываем на победу. Команду привезли самую сильную»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Игры БРИКС Гимнастика

Гимнаст Никита Нагорный поделился ожиданиями от Игр БРИКС.

Турнир пройдет в Казани с 12 по 23 июня.

«Конечно, [рассчитываем] на победу. Команду привезли самую сильную – олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Европы и, конечно, молодых спортсменов, которые, мы надеемся, будут впервые становиться чемпионами на международных стартах.

Я не знаю в какой раз уже приезжаю в Казань, может быть, раз в двадцатый уже. Для меня это особенный город. Много турниров мы здесь провели – и спартакиады, и чемпионаты, и кубки, и Игры будущего, сейчас Игры БРИКС. Поэтому приезжаю всегда с большим удовольствием», – сказал олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий