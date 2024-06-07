«Отдаю девочек с приданым!» Винер ответила Кремлеву на шутку об умении «правильно выдавать спортсменок замуж»

Умар Кремлев пошутил о способности Ирины Винер «правильно выдавать спортсменок замуж».

«Ирина Александровна ( ) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали», — заявил президент Международной ассоциации бокса.

«Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это», — ответила Винер, являющаяся главой Всероссийской федерации художественной гимнастики.