«Отдаю девочек с приданым!» Винер ответила Кремлеву на шутку об умении «правильно выдавать спортсменок замуж»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Матч ТВ Умар Кремлев Гимнастика

Умар Кремлев пошутил о способности Ирины Винер «правильно выдавать спортсменок замуж».

«Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали», — заявил президент Международной ассоциации бокса.

«Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это», — ответила Винер, являющаяся главой Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

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40 комментариев
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Ответ Dani_Alves92
Звучит как-будто она бордель держит.
Почему "как будто"?)
+105
-4
+101
Звучит как-будто она бордель держит.
+82
-1
+81
Боже, какой позор! Они ещё это вслух произносят!
+73
-2
+71
А что здесь является шуткой?
+68
0
+68
Ответ Dani_Alves92
Звучит как-будто она бордель держит.
Не простой, а элитный бордель! Высокооплачиваемая мамочка
+43
-3
+40
Ответ Владимири Йолкиннен
Кукушка хвалит петуха......Точнее тут наоборот Умар, ну смени ты уже фамилию...Убоев, Обоев...ну какой ты Кремлев
Ему больше Ушат Помоев подходит
+28
-1
+27
Кукушка хвалит петуха......Точнее тут наоборот
Умар, ну смени ты уже фамилию...Убоев, Обоев...ну какой ты Кремлев
+21
-2
+19
Барыня о крепостных девках
+19
0
+19
Классные у нас руководители, один уголовник второй сутенёр
+16
0
+16
Ответ Зингельшухер
Боже, какой позор! Они ещё это вслух произносят!
Вообще не палятся. Ну а чего стесняться, если все об этом знают. Ну а почему - нет? Все довольны😊
+13
-2
+11
Здесь с этим 🤡 даже не поспоришь, одну она уже выдала, теперь во дворце живет и в аквадискотеке купается … а на самом деле это позор и стыд
+10
0
+10
Все её спортсменки получается как бесправные работницы борделя ? Какой нормальный человек позволит выдать себя кому-то там по указке Ирины Лузер ?
+9
0
+9
Ирина «большая мамочка» Виннер, с главным успешным своим кейсом по фамилии Кабаева
+9
0
+9
Поставщик двора его Величества
+7
0
+7
10 из 10 по шкале традиционных ценностей.
+6
0
+6
А что про эту шутку скажет депутат Николай Новичков?
+6
0
+6
Хозяин охранного агентства похвалил хозяйку борделя. Мамочке понравилась шутка папочки.
+4
0
+4
нормальный разговор псевдоспортсменов
+3
0
+3
Раздел брачных объявлений на спортс открыт. Швейцар-вышибала и мадам. Не читали они "Яму" Куприна. Мадам и сама замужем удачно побывала.
+3
0
+3
мадам Ирина....
+3
0
+3
Ответ Olga.t
А что здесь является шуткой?
Шутка заключается в том , что это озвучено в Год Семьи и Семейных ценностей !!!!
+3
0
+3
Ответ Dani_Alves92
Звучит как-будто она бордель держит.
эскорт агентство)))
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Ему больше Ушат Помоев подходит
Хм, звучит неплохо. Подойдет однозначно!
+2
0
+2
В каждой шутке - лишь доля шутки. Даже шутить на эту тему не хочется. Всё так😄
+3
-1
+2
Ответ old folk
Каков поп, таков и приход
Каков поп, таков и укол.
+1
0
+1
Прям элитная мамка.
+1
0
+1
Товар бракованный попадается, порченный. Как с возвратом? Мне деда жалко.
+1
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А деньги на карту?
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а можно уже создать раздел Жабы и гадюки? а то неудобно.
0
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Теряет хватку, фигуристки начинают выигрывать конкуренцию к дедушкам
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