«Отдаю девочек с приданым!» Винер ответила Кремлеву на шутку об умении «правильно выдавать спортсменок замуж»
Умар Кремлев пошутил о способности Ирины Винер «правильно выдавать спортсменок замуж».
«Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали», — заявил президент Международной ассоциации бокса.
«Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это», — ответила Винер, являющаяся главой Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Умар, ну смени ты уже фамилию...Убоев, Обоев...ну какой ты Кремлев