Сестры Аверины о восстановлении после травм: «Нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым»

Теги художественная гимнастика травмы сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина ТАСС Гимнастика

Гимнастки Дина и Арина Аверины надеются восстановиться после травм к осени.

Ранее многократные чемпионки мира объявили о завершении спортивной карьеры, но они продолжают участвовать в шоу.

«Если говорить конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым.

Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживем – увидим», – сказала Дина Аверина. 

«Надеемся, осенью уже восстановимся», – добавила Арина.

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1 комментарий
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А что такое ..а что так... Штангу тянули
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