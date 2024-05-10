Сестры Аверины о восстановлении после травм: «Нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым»
Гимнастки Дина и Арина Аверины надеются восстановиться после травм к осени.
Ранее многократные чемпионки мира объявили о завершении спортивной карьеры, но они продолжают участвовать в шоу.
«Если говорить конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым.
Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживем – увидим», – сказала Дина Аверина.
«Надеемся, осенью уже восстановимся», – добавила Арина.