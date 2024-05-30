Арина Аверина – на вопрос о политической карьере: «В ближайшее время, скорее всего, нет. Нас интересует открыть школу, чтобы дети занимались гимнастикой»

Гимнастки Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о политической карьере.

Дина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ. В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

– Можете представить себе, что сделаете политическую карьеру? Министром спорта стать, например, или возглавить какую-нибудь организацию, федерацию. Не сейчас, но гипотетически.

Арина: В ближайшее время, скорее всего, нет. Нас интересует сейчас открыть свою школу для детей, чтобы они там занимались художественной гимнастикой. Также будем продвигать свое шоу. В прошлом году уже сделали «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде. И самим выступать в шоу тоже хочется. От мастер-классов в связи с операциями дали себе отдохнуть, но в конце августа они у нас планируются в Китае и Сингапуре.

Дина: В начале июля будет большой мастер-класс в Краснодаре, много планов, но все упирается в здоровье и восстановление, так что не загадываем.

– Можно ли сказать, что вы сейчас наконец вдоволь спите, гуляете и вообще наслаждаетесь жизнью?



Арина: И да, и нет. Не сказала бы, кстати, что особенно высыпаемся, потому что на мероприятия надо вставать рано часто, плюс перелеты. Ну и племянница тоже немножко не дает поспать с утра

Дина: Но свободного времени, прогулок и удовольствия от жизни действительно стало больше.