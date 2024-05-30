Арина Аверина – на вопрос о политической карьере: «В ближайшее время, скорее всего, нет. Нас интересует открыть школу, чтобы дети занимались гимнастикой»

Теги художественная гимнастика Министерство спорта России сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Гимнастки Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о политической карьере.

Дина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ. В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

– Можете представить себе, что сделаете политическую карьеру? Министром спорта стать, например, или возглавить какую-нибудь организацию, федерацию. Не сейчас, но гипотетически.

Арина: В ближайшее время, скорее всего, нет. Нас интересует сейчас открыть свою школу для детей, чтобы они там занимались художественной гимнастикой. Также будем продвигать свое шоу. В прошлом году уже сделали «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде. И самим выступать в шоу тоже хочется. От мастер-классов в связи с операциями дали себе отдохнуть, но в конце августа они у нас планируются в Китае и Сингапуре.

Дина: В начале июля будет большой мастер-класс в Краснодаре, много планов, но все упирается в здоровье и восстановление, так что не загадываем.

– Можно ли сказать, что вы сейчас наконец вдоволь спите, гуляете и вообще наслаждаетесь жизнью?
 
Арина: И да, и нет. Не сказала бы, кстати, что особенно высыпаемся, потому что на мероприятия надо вставать рано часто, плюс перелеты. Ну и племянница тоже немножко не дает поспать с утра 

Дина: Но свободного времени, прогулок и удовольствия от жизни действительно стало больше.

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