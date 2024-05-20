Байлс о победе на турнире в США: «Я счастлива вернуться, вновь преодолеть волнение и почувствовать адреналин»

Симона Байлс прокомментировала свою победу на U.S. Classic.

В мае четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике выиграла многоборье на турнире в Хартфорде. Это ее первый старт в 2024 году.

«Я просто счастлива вернуться, вновь преодолеть волнение и почувствовать адреналин. Жаловаться не на что», – приводит слова Байлс NBC.

Тренер Сесиль Канкето-Ланди отметила, что сейчас у Байлс изменилось отношение к делу.

«Не знаю, заметно ли это, но она стала намного более расслабленной, ей нравится соревноваться и получать от этого удовольствие. На мой взгляд, она реально поняла, почему занимается этим, и я думаю, что по-настоящему это у нее впервые», – цитирует Канкето-Ланди ESPN.