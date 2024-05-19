Байлс выиграла многоборье на турнире U.S. Classic, Дуглас снялась после одного вида

Гимнастка Симона Байлс победила на турнире U.S. Classic в США.

Соревнования прошли в Хартфорде (штат Коннектикут). Байлс одержала победу в личном многоборье, набрав 59,500 балла.

Второе место заняла Шайлиз Джонс (57,650), третьей стала Джордан Чайлз (55,450).

Также в турнире приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка Габриэль Дуглас. Она выступила только на брусьях, где допустила два падения, и снялась с соревнований.