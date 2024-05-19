Байлс выиграла многоборье на турнире U.S. Classic, Дуглас снялась после одного вида

Теги спортивная гимнастика результаты сборная США жен Габриэлле Дуглас Симона Байлс Джордан Чайлз Шайлиз Джонс Гимнастика

Гимнастка Симона Байлс победила на турнире U.S. Classic в США.

Соревнования прошли в Хартфорде (штат Коннектикут). Байлс одержала победу в личном многоборье, набрав 59,500 балла.

Второе место заняла Шайлиз Джонс (57,650), третьей стала Джордан Чайлз (55,450).

Также в турнире приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка Габриэль Дуглас. Она выступила только на брусьях, где допустила два падения, и снялась с соревнований.

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