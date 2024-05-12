«Твои целеустремленность, энергия и доброта являются примером для всех нас». Винер поздравила Кабаеву с днем рождения

Ирина Винер поздравила с днем рождения Алину Кабаеву.

Сегодня олимпийской чемпионке Афин-2004 исполнился 41 год.

«Дорогая моя Алиночка! С днем рождения!

Твои выдающиеся достижения в качестве спортсменки сделали тебя настоящей легендой художественной гимнастики. Твое мастерство, грация и артистизм вдохновляют и восхищают меня до сих пор.

Я не устану повторять: ты не только блестящая спортсменка, перевернувшая весь ход развития художественной гимнастики, ты продолжаешь достигать небывалых высот и результатов и в других сферах! Ты по-настоящему многогранна!

После завершения спортивной карьеры ты с таким же энтузиазмом посвятила себя развитию художественной гимнастики в нашей Великой Стране! Неустанно работаешь над повышением уровня спорта и мастерства спортсменок, поддерживаешь молодых гимнасток и популяризируешь искусство художественной гимнастики среди подрастающего поколения.

Твои целеустремленность, энергия и доброта являются примером для всех нас. Всегда готова протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, спасибо тебе за это!

В этот особенный день я желаю тебе крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов! Обнимаю и целую!» – написала Винер.