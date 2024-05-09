Дина Аверина: «После завершения карьеры вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования»

Дина Аверина рассказала, что не следит за художественной гимнастикой.

«Честно, после завершения карьеры я вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», – сказала .

«Аналогично. Даже во время спортивной карьеры я особо не смотрела других девочек. Смотрела только на повторе свои выступления, чтобы исправлять ошибки и стараться быть лучше», – добавила .