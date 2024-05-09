Дина Аверина: «После завершения карьеры вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Дина Аверина рассказала, что не следит за художественной гимнастикой.

«Честно, после завершения карьеры я вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», – сказала Дина Аверина.

«Аналогично. Даже во время спортивной карьеры я особо не смотрела других девочек. Смотрела только на повторе свои выступления, чтобы исправлять ошибки и стараться быть лучше», – добавила Арина Аверина.

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1 комментарий
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Это говорит о том, что она ненавидит то, чем её заставляли заниматься столько лет.
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