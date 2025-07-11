FIG утвердила переход призера Олимпиады украинца Ковтуна в сборную Хорватии

FIG одобрила переход украинского гимнаста Ильи Ковтуна в сборную Хорватии.

Переход был одобрен на заседании исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG), которое прошло в Лозанне 9-10 июля.

Ковтуну 21 год. Он является серебряным призером Олимпиады-2024 Париже на брусьях, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.