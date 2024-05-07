«В отличной компании». Шлеменко и Поветкин посетили инаугурацию Путина

Александр Шлеменко и Александр Поветкин посетили инаугурацию Владимира Путина.

Совместной фотографией Шлеменко поделился в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Кремле в отличной компании – вместе с паралимпийским чемпионом Александром Кузюковым, замечательным актером Виктором Сухоруковым и чемпионом всего по боксу !» – подписал фото боец ММА Александр Шлеменко.

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