«Если так пойдет, то федерация должна растить молодых ребят где‑то на необитаемых островах». Ишмуратова о критериях допуска российских гимнастов
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам и белорусам подавать повторные заявки на получение нейтрального статуса, даже если ранее они были отклонены.
«Жест доброй воли?! Не уточнили, сколько раз можно будет повторно подавать заявки? В этом релизе было указано, что они рассматривали участие спортсмена в деятельности государственных структур, поддержку властей, публичные заявления.
Что ж, если так пойдет, то федерация гимнастики должна растить молодых ребят где‑то на необитаемых островах. Чтобы ни у кого не возникло желания поучаствовать в каком‑либо мероприятии – боже упаси, если оно, на чей‑то европейский или заокеанский взгляд, хоть капельку покажется патриотичным! Или вдруг спортсмен скажет в интервью, что он из России.
А если без сарказма, то есть, конечно, повод порадоваться за наших ребят, но привкус неприятный остался», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.