Михаил Дегтярев: «Решение FIG по смягчению условий допуска российских спортсменов на международные соревнования важно для молодых гимнастов»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на разрешение FIG повторно подавать заявки на нейтральный статус.

«Решение исполкома FIG по смягчению условий допуска российских спортсменов на международные соревнования особенно важно для молодых гимнастов, чья международная карьера только начинается.

Минспорт России продолжит оказывать поддержку Федерации гимнастики России по обеспечению прав наших спортсменов и их полноценному участию в международной спортивной жизни», – заявил Дегтярев .

Международная федерация гимнастики разрешила россиянам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса